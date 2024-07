Ieri mattina, in via Parlamento a Cossato, l' urto tra un'auto, una Fiat 500 condotta da una donna del '96, e una moto Yamaha 125, condotta un 16enne, entrambi di Cossato, ha provocato lievi ferite al ragazzo che ha avuto necessità di essere ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto sono stati effettuati i rilievi di rito dalla pattuglia dei Carabinieri.