"Costruiamo paesi intelligenti", a Torrazzo incontro sugli smart villages

L’Unione Montana Valle Elvo, in collaborazione con il GAL Montagne Biellesi e la rete Si parte dal bosco, ha organizzato a Torrazzo, sabato 13 luglio dalle 9.00 alle 13.00 al Bocciodromo Circolo Sportivo Parrocchiale, l’incontro intitolato: “COSTRUIAMO PAESI INTELLIGENTI! Verso una strategia degli smart villages in Valle Elvo e Serra".

Una mattinata di incontro dedicata non solo agli amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri, ma anche ai tanti molti soggetti che operano sul territorio Biellese e della Valle Elvo tra i quali, oltre agli organizzatori, la Fondazione Cassa di Risparmio, il Consorzio Forestale Montagne Biellesi, Fondazione BIellezza, Consorzio IRIS, Ass. Movimento Lento, Slowland Piemonte, Ecomuseo Valle Elvo e Serra e altri ancora.

A poche settimane dall’elezioni amministrative, l’incontro vuole approfondire le principali politiche di sviluppo del territorio, che saranno affrontate in sei tavoli tematici: Vivere e lavorare in montagna, Comunità inclusive, Foresta modello e valorizzazione dei boschi, Turismo lento, Scuola del futuro e alleanze educative, Forme di partecipazione e amministrazione condivisa.

Ogni partecipante potrà partecipare a tre tavoli e, aiutato da un facilitatore, si confronterà con gli altri partecipanti mettendo in condivisione esperienze, buone prassi, progetti e aspettative. L’iniziativa prende ispirazione dalle politiche della Commissione Europea volte a promuovere una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE, ribadendo l'importanza delle comunità rurali per la costruzione di un'Europa sociale forte, equa, inclusiva e ricca di opportunità, recepite in Italia attraverso la PAC. In particolare, la strategia Smart Villages, che sarà attuata dal Gal Montagne Biellesi attraverso la misura SRG07, intende realizzare percorsi di sviluppo a lungo termine, che si fondano sul coinvolgimento e la partecipazione degli attori locali pubblici/privati e della cittadinanza locale, nel determinare e costruire soluzioni politiche e investimenti condivisi, per rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale.

Questo intervento è stato fortemente voluto dalla CE per rafforzare la capacità di innovazione a livello territoriale e la partecipazione attiva delle piccole comunità territoriali, nel sostenere progetti integrati di comunità, capaci di: sviluppare un’economia circolare e inclusiva in vari settori (economici, turistici, ambientali, socio-culturali); adottare le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali per introdurre approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociali); migliorare la qualità della vita.

Gli Smart Villages sono comunità in zone rurali che sviluppano soluzioni intelligenti per affrontare le sfide nel rispettivo contesto locale e che, a partire dai punti di forza e dalle opportunità presenti in loco, avviano un processo di sviluppo sostenibile dei loro territori. Si affidano a un approccio partecipativo per sviluppare e attuare strategie che migliorino le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, in particolare promuovendo l’innovazione e sfruttando le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali.

I Paesi intelligenti traggono vantaggio dalla cooperazione e da alleanze con altre comunità e attori in zone rurali e urbane. L’avvio e l’attuazione di strategie di Villaggio intelligente possono basarsi su iniziative esistenti ed essere finanziate con fondi provenienti da svariate fonti pubbliche e private. Smart Rural 21 (Prima Azione Preparatoria sulle Zone Rurali Intelligenti nel XXI Secolo).

Alla fine della mattinata i risultati dei tavoli verranno condivisi a tutti e i principali temi emersi saranno oggetto di un secondo incontro in previsione dopo l’estate.