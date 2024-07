Al via le certificazioni di quattro delle bellissime ferrate biellesi: ottima notizia per gli amanti della montagna

l via le certificazioni di quattro delle bellissime ferrate biellesi: ottima notizia per gli amanti della montagna

Le ferrate sono un utile strumento per consentire una scalata di pareti rocciose in sicurezza e il vantaggio è che queste sono adatte anche ad escursionisti meno esperti. Grazie alla volontà e alla passione di Mucrone Local, le ferrate ora sono aperte ai turisti, l’importante è percorrerle con l’adeguato equipaggiamento.

Nel nostro territorio, I Comuni di Biella e di Pollone si sono occupati, assegnando l'incarico ad un professionista, di certificare quattro delle bellissime ferrate del Biellese, che erano state messe in sicurezza già la scorsa estate, ovvero la Nito Staich sopra Oropa, la Scuola a Oropa Sport, la Limbo al Mucrone e la Ciao Miki al Monte Mars.

Il comune di Biella ha deliberato la spesa per la Nito Staich, La Limbo e la Scuola mentre il Comune di Pollone, si occuperà della Ciao Miki.

Nel giro di un anno e mezzo, al termine delle certificazioni, la Provincia accatasterà le quattro ferrate e i Comuni competenti si occuperanno delle manutenzioni ordinarie.

“Come Provincia, noi non avevamo competenza sulle ferrate - dichiara Emanuele Ramella Pralungo - però, avevamo attivato un tavolo con i Comuni di Pollone e Biella per far sì che venissero mantenute e riaperte. Ora che sono certificate e fruibili sono un ottimo strumento di marketing territoriale”.