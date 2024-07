"I giunti del ponte della tangenziale già malposizionati durante i lavori" un lettore riflette

Riguardo al problema dei giunti sul ponte della tangenziale un lettore pone all'attenzione alcune riflessioni: "I giunti del ponte della tangenziale non sono stati cambiati, come sarebbe stato logico, durante i lavori straordinari "orribilmente eseguiti" della scorsa estate.

Transitando sul ponte, durante lo svolgimento degli stessi, chiunque poteva vedere che venivano strappati a martellate per poi essere riposizionati alla bene e meglio al termine del rifacimento del manto stradale.

Come molti biellesi passo quattro volte al giorno sul punte e posso confermare che alcune parti dei giunti non sono mai state rimontate e al loro posto è stato messo lo stesso asfalto del manto stradale, vanificando credo in modo pericoloso la dilatazione a cui il giunto integro è preposto.