Oggi, intorno alle ore 13.30, i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli sono intervenuti in via Trino per un incendio autovettura mentre gli occupanti erano in viaggio su di essa.

L'autista è riuscito a fermarsi in un'area libera da altre autovetture limitando una possibile propagazione delle fiamme. Una volta in posto, i Vigili del Fuoco hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area circostante interessata.

Non si riportano feriti.Sul posto anche i Carabinieri di Vercelli.