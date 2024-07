Biella, tentato furto in un kebab: in azione la Polizia (foto di repertorio)

Tentato furto in un kebab di Biella. È successo ieri mattina, 4 luglio, nella parte sud della città: le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni due uomini si sarebbero impadroniti dell'incasso dell'attività e se la sarebbero data a gambe.

Uno degli addetti, dopo aver allertato le forze dell'ordine, gli avrebbe inseguiti. Ad assistere alla scena passanti e residenti. Alla fine, sembra che la refurtiva sia stata recuperata e identificati e fermati dalla Polizia i due presunti autori del fatto. Sono in corso gli accertamenti di rito per far luce sui punti oscuri della vicenda.