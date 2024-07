Occhieppo Inferiore, recuperata una martora in un giardino

Intervento del personale del recupero della fauna selvatica. Nella mattinata di oggi, 5 luglio, è stata trovata una martora in un giardino di Occhieppo Inferiore.

Sembra che l'animale fosse spaesato e in difficoltà. Una volta soccorsa, è stata portata alla clinica universitaria di Torino per gli accertamenti del caso. Una volta guarita, potrà far ritorno nella natura.

La martora è un mammifero solitario e di abitudini notturne. È diventato piuttosto raro avvistarla nei boschi del nostro Biellese.