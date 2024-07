Dal Nord Ovest - Donna muore precipitando in un dirupo

Tragedia in Valle Anzasca intorno all'ora di pranzo. Una donna è morta dopo essere precipitata in un dirupo. La dinamica al momento non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni, sembra che la vittima stesse raggiungendo con il marito l'alpeggio sopra la frazione Olino di Calasca Castiglione, quando sarebbe rimasta impigliata in una teleferica che l’ha trascinata a valle.

Dopo alcuni metri aggrappata alla teleferica la donna è precipitata in un dirupo. Inutili i soccorsi giunti sul posto anche con un'eliambulanza.