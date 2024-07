Foto d’archivio: Palazzo Ronco e i Giardini Zumaglini, un intreccio di storie e architettura

L’immagine di oggi fa parte del Fondo dell’Associazione Laniera Italiana, conservato in Fondazione Sella, nel quale sono custodite immagini riguardanti gli stabilimenti, le maestranze, le sedi dell’Associazione. Fu la prima associazione di categoria italiana, nata nel 1877. Di particolare interesse sono le immagini della mostra tessile tenutasi a Biella nel 1936. La foto riprende Palazzo Ronco a Biella, ideato dall’architetto Gottardo Gussoni, che fu sede dell’Associazione dal 1925, anno della sua costruzione, al 1984. L'edificio è caratterizzato da una pianta a "C" con una facciata di rappresentanza sui giardini Zumaglini e un'altra con affaccio su via Mazzini. Presenta uno stile neogotico, richiamato dalle due torri merlate d'angolo, sebbene non manchino gli elementi neorinascimentali.