Tour de France, Biniam Girmay è il vincitore di Torino

Mentre sul Galibier si scriveva una pagina di storia che consacrava definitivamente Tadej Pogacar quale erede designato di Marco Pantani, provare per credere il suo scatto negli ultimi tre chilometri di salita che mandava in estasi tutti i presenti, non si era ancora spento l’eco della Grand Depart del tour dall’Italia.

Il fascino della corsa gialla, uno degli eventi più visti a livello mondiale ha portato una grande visibilità per l’Italia e un ritorno turistico di sicuro impatto. Ma quali sono i motivi che accendono così tanta passione attorno alla Grand Boucle? Sono le storie quelle di uomini comuni che coltivano una passione, quella di andare in bicicletta e di trarre il massimo profitto diventando campioni e personaggi è uno di questi è senza dubbio il vincitore della tappa di Torino: Biniam Girmay.

Eritreo con una grande passione per le due ruote e autore di uno sprint rabbioso a lato della Inalpi Arena lunedì scorso. Il ricordo della sua infanzia con il babbo a guardare il Tour in Tv e la voglia e il desiderio di diventare un campione. La volata è stata imperiosa del 24enne già vincitore di una classica del Nord la Gand Wevelgem nel 22 e tutta la gioia è emersa in quello sguardo lanciato al cielo sul podio premiato dal sindaco di Torino Stefano Lorusso.

L’abbraccio con due connazionali bardati con la bandiera nazionale è stato il classico fuoriprogramma visto fuori dalle cerimonie protocollari di un ragazzo che nell’edizione 23 del Giro aveva vinto una tappa battendo sul traguardo niente popò di meno che Van der Poel. Non è uno scalatore ma se saprà resistere alle grandi salite delle Alpi e dei Pireni siamo sicuri di vederlo ancora protagonista magari sul traguardo finale di Nizza