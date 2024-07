Biella, nasce l'Adunata Alpini 2025 S.r.l.

Oggi, giovedì 4 luglio, in Biella presso lo studio del notaio Scola, è stata costituita la Adunata Alpini 2025 S.r.l., società partecipata per il 60% dalla Sede Nazionale dell’ANA attraverso la società ANA Servizi s.r.l. e per il restante 40% dalla Sezione di Biella, che dovrà gestire l’organizzazione dell’Adunata Nazionale che si svolgerà a Biella nei giorni 9 – 10 – 11 maggio 2025.

Hanno sottoscritto l’atto Corrado Vittone, presidente di ANA Servizi S.r.l. e Marco Fulcheri, presidente della sezione ANA di Biella. Il consiglio di amministrazione designato dai soci è composto dai consiglieri nazionali Maurizio Pinamonti, che ha contestualmente assunto la carica di Presidente della società, Gian Piero Maggioni e Paolo Saviolo, e per la sezione di Biella dal vice presidente vicario Alberto Ferraris e dal consigliere sezionale Andrea Antoniotti che ha contestualmente assunto la carica di vice presidente della società; revisore dei conti è stato nominato il revisore dei conti nazionale Gian Domenico Ciocchetti.

Alla firma dell’atto erano inoltre presenti il presidente nazionale Sebastiano Favero, il vice presidente nazionale vicario Carlo Balestra, il vice presidente nazionale Alessandro Trovant, il sindaco di Biella Marzio Olivero. È ora in corso presso la sede sezionale una approfondita riunione per definire le prossime e più urgenti incombenze perché con la costituzione della AA 2025 S.r.l. parte ufficialmente l’attività per la preparazione della 96° Adunata Nazionale, anche se la macchina organizzativa della Sezione di Biella è già stata avviata ormai da qualche tempo, e per le prossime ore sono già in calendario altri incontri operativi e sopralluoghi delle zone interessate all’evento.

La giornata si concluderà con un momento conviviale cui parteciperanno, oltre ai componenti della AA 2025 s.r.l., il presidente nazionale Sebastiano Favero ed i vertici associativi dell’ANA, il presidente e i consiglieri della sezione di Biella, le autorità del territorio ed i rappresentanti delle sezioni degli alpini “vicine di baita” che collaboreranno all’organizzazione.