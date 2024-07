Corse, cene, musica: tre giorni di festa in alta Valsessera per il Rifugio Moglietti (foto di repertorio)

Appuntamento da non perdere in alta Valsessera per la Festa dei Moglietti, in programma nelle giornate del 6, 7 e 8 luglio, allo storico Rifugio.

Il programma prevede la seconda edizione della corsa delle botti, con orario d'inizio alle 17 di sabato; seguirà cena con musica. Domenica, invece, si comincia con la corsa podistica del Memorial Piermario Piletta con partenza alle 9.45 dal parco di Zuccaro di Coggiola e arrivo al Rifugio Moglietti, dove si terrà il pranzo sotto gli alberi. Alle 17 sarà il turno della corsa degli gnomi per tutti i bambini fino ai 10 anni. Poi, cena e serata in compagnia con la musica dei Tequila.

Infine, lunedì, giornata all'insegna del cibo. Ricordiamo che le Sante Messe al Santuario saranno domenica e lunedì, alle 16.