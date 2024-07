In A26 si ribalta un autoarticolato. Vigili del Fuoco presenti per gestire lo scenario

Squadre di Vigili del Fuoco della Centrale di Novara e del distaccamento volontario di Romagnano sono intervenute, ieri 2 luglio, in autostrada A26 sulla rampa del casello di Ghemme per un incidente stradale.

L' intervento è valso alla messa in sicurezza dello scenario e al recupero del mezzo per riposizionarlo in carreggiata.