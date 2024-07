Andorno: 75enne investito da un ragazzino in biciletta. 40 giorni di prognosi per l'uomo - Foto archivio

Trauma cranico e 40 giorni di prognosi per l'uomo di Andorno che ieri, 2 luglio, è stato travolto da una bicicletta guidata da un ragazzino. Per il 79enne sono accorsi sul posto i sanitari del 118 che lo hanno condotto, cosciente, in ospedale e i Carabinieri per gli accertamenti dell'accaduto.