Non è ancora ufficiale, ma la nuova ZTL per il Piazzo dovrebbe entrare in vigore con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 18 di sera alle 5 del mattino dopo, e domenica e festivi 0-24.

Dopo la sospensione per i lavori al parcheggio del Bellone degli ultimi mesi, la ZTL dovrebbe quindi tornare in vigore alle 18 di venerdì 5 luglio.

Condizionale d’obbligo perché l’Amministrazione sta valutando come conciliare questi orari con quelli della funicolare.