"Ginnastica in Festa", a Rimini spiccano le atlete biellesi.

Come da tradizione il primo semestre agonistico della ginnastica artistica si chiude con la “Ginnastica in Festa” di Rimini dove tutti i giovani atleti possono provare l’esperienza di una gara Nazionale. L’aria che si respira tra i campi gara è proprio quella di una festa, di un’esperienza da portarsi nella memoria e nel cuore, comunque vadano le classifiche.

Per Pietro Micca ad aprire le danze sono state le allieve del livello LB avanzato che giovedì 27 hanno toccato la pedana per prime. In categoria allieve 2 hanno giocato le loro carte Carlotta Follador, Ludovica Bellino e Francesca Enrico; mentre, nella categoria successiva, Nicole Marinoni ha affrontato la sua due giorni di gare piazzandosi a metà classifica.

Nel livello LB avanzato, che prevede anche le parallele asimmetriche, grande partecipazione con più di 70 ginnaste in corsa per il podio in ogni categoria! Ben si comportano le 4 allieve Nina Plankesteiner e Giulia Monteleone completando una gara nelle loro aspettative, come la loro compagna di allenamento Giulia Iannibelli che in categoria A3 rimonta qualche posizione nel secondo giorno di gare.

Prima esperienza e prime grandi emozioni per tutte le allieve che hanno gareggiato nel livello LA, la gara più semplice tra quelle disponibili nel campionato Silver e proprio per questo con un altissimo tasso di competitività. Nel programma base senza parallele Pietro Micca ha schierato le più piccine Vittoria Masserano e Gioia Paterniti Martello mentre in LA avanzato categoria allieve 3, a calcare la pedana è stata Gilla Garbolino. Ottima la prestazione di Vittoria Bugalla che in LA3 avanzato categoria A1, con due gare solide conquista la top ten chiudendo all’ottavo posto.

Gara dalle richieste tecniche più complesse è quella di LC3 avanzato dove tra venerdì e sabato in categoria allieve 2 è stata Martina Cozzani a provare a sfidare le altre otto ginnaste in gara. Si cimentano anche alle parallele sempre nel livello LC anche Matilde Carnini in categoria A2 e Valentina Caldera che, di un anno più grande, rientra nelle migliori dieci ginnaste chiudendo con un’ottima nona posizione finale.

Anche i piccoli maschietti di Pietro Micca sono stati protagonisti di questa prima parte di Campionato con Ettore Guglielmino che si ferma alla gara di qualificazione di giovedì, mentre Eric Diana agguanta l’ultimo posto utile per la finale di venerdì dove si comporta molto bene guadagnando quattro posizioni.

Prosegue l’impegno per gli allenatori di Pietro Micca che da sabato hanno già iniziato le competizioni junior e senior che termineranno martedì 2 luglio.