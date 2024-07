Corsa in montagna: a Tavigliano la seconda edizione del Tavaian Tourist Trophy.

Domenica 7 luglio a Tavigliano si terrà la seconda edizione del TTT (Tavian Tourist Trophy, ndr.): gara individuale di corsa in montagna organizzata dall’A.s.d. Climb Runners e da Alessandro Chiarati (Atletica Santhià).

La manifestazione è suddivisa in tre percorsi differenti in base all’età:

La gara regina di 12,5 km e 730 metri di dislivello per gli atleti dai 20 anni ai 64 anni (promesse, senior, master).

La corsa di 6 km e 300 metri di dislivello per i corridori di età compresa tra 18 e 19 anni (junior) e quelli dai 65 anni in su (over 65 inclusi).

Una bellissima novità per i più giovani con un circuito ad hoc per atleti dai 12 ai 17 anni di 1,5 km e 85 metri di dislivello valevole come campionato provinciale Biella e Vercelli di corsa in montagna giovanile. In questa prova la categoria “ragazzi” (12/13 anni) dovrà effettuare un giro del percorso, i “cadetti” (14/15 anni) due giri, mentre gli allievi (16/17 anni) dovranno correrne tre.

Il TTT è anche seconda ed ultima prova del campionato regionale individuale e di società assoluto, promesse, junior, senior 35+, di corsa in montagna e sesta prova dell’eco regione Piemonte. I pretendenti alla maglia di campione regionale saranno esclusivamente coloro che hanno partecipato alla prima prova, la “Varallo-Res” lo scorso maggio, organizzata dal G.s.a. Valsesia.

Sono ammessi atleti tesserati in Italia nati dal 2010 (14 anni) in poi in possesso di regolare tessera Fidal per la stagione 2024 ed atleti italiani e stranieri tesserati per “enti di promozione sportiva” convenzionati Fidal e Runcard.

Di seguito il programma:

Il ritrovo è alle 7.30 presso il Centro Polivalente di Tavigliano in via Italo Meliga 1.

Le consegne di tutti i pettorali sono dalle 7.30 alle 8.55.

Le categorie giovanili partiranno dalle 8.30.

La prova da 6 km alle 9.30 ed il piatto forte di 12,5 km sarà servito dalle ore 10.00.

Le premiazioni sono previste dopo le 12.00.

“Il terzo tempo” sarà a cura della rodatissima Pro Loco di Tavigliano con un servizio di ristoro/bar.

Uno degli organizzatori, Alessandro Chiarati, invita alla partecipazione: «Sarebbe bello vedere al via rappresentate tutte le società biellesi. L’anno scorso alcune di loro si sono distinte in diverse categorie. Non è necessario essere degli atleti di prima fascia, l’importante è avere la voglia di provare qualcosa di nuovo, visto anche i tanti premi (più di 100, ndr.) che verranno assegnati a tutte le categorie. L’atmosfera dell’anno scorso è stata favolosa e ci piacerebbe tanto riviverla in maniera ancora più intensa. Vi aspettiamo a Tavigliano!».