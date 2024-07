Tragedia nel Torinese, non ce l'ha fatta l'anziano coinvolto in un incidente (foto di repertorio)

Ha avuto conseguenze tragiche il brutto incidente avvenuto a Nichelino. Il conducente del veicolo che ieri mattina è finito con il proprio veicolo contro un palo dell'illuminazione pubblica, dopo l'intervento dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco, era stato trasportato in ambulanza al Cto in codice rosso. In serata è purtroppo deceduto a causa dei gravi traumi riportati.