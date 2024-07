Maltempo a Torino, tragedia sfiorata sul Lungo Po: alberi sradicati dal vento e tronchi in strada

Questa mattina a Torino splende un sole estivo. La forte ondata di maltempo che ieri, a partire dalle 17.30, ha colpito soprattutto la zona Nord Est (arrivando fino a Sud) della città sembra un lontano ricordo.

Ma le strade ed i viali di Vanchiglietta, Vanchiglia e Madonna del Pilone portano ancora evidenti gli effetti delle folate di vento, combinate a pioggia e grandine, che hanno causato ingenti danni. La situazione più critica si registra ancora in corso Brianza, dove all'angolo con via Oropa un grosso albero è caduto nel controviale centrale, sfondando completamente il tettuccio di una ypsilon parcheggiata sotto.

Questa mattina c'era un viavai di residenti e curiosi, diretti al vicino mercato di corso Chieti, che immortalavano con i cellulari le grosse radici dell'albero ed i tronchi. Avrebbe potuto essere una strage, ma fortunatamente nella macchina e in strada non c'era nessuno, al momento del crollo.

Anche in corso Belgio 54, ieri sera, il vento ha sradicato un grosso albero: la pianta non è collassata al suolo perché si è incastrata nei fili del tram. Ora è stata tagliata e restano delle cataste di legna da portare via. Situazioni analoghe si registrano anche sul Lungo Po Michelotti, dove all'altezza del parco giochi davanti al Motovelodromo il maltempo ha tranciato di netto due grossi tronchi, che ora occupano trasversalmente la ciclopedonale. Anche al parco giochi di piazza Desiderato Chiaves pioggia e vento hanno provocato la caduta di alcuni rami.