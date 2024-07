Dal Nord Ovest - Va a funghi e precipita in un dirupo, grave 73enne (foto di repertorio)

Un cercatore di funghi è caduto nel primo pomeriggio di ieri, a Piano dei Monti, nel territorio di Madonna del Sasso.

L’uomo di 73 anni è stato soccorso e trasportato dall’eliambulanza del 118 in ospedale a Novara. Ha riportato gravi ferite da codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.