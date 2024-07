Un biellese ricevuto al Quirinale, Stefano Leardi incontra Mattarella: “Un sogno che si avvera”

“Mai avrei pensato di essere ricevuto in Quirinale. È un sogno che si avvera, frutto del lavoro e dei sacrifici compiuti finora”. Parola di Stefano Leardi, biellese di 37 anni che, nei giorni scorsi, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a lui, erano presenti altri 49 professionisti, provenienti da tutta Italia e vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale valido per il Ministero della Cultura.

Leardi è è stato per 4 anni, dal 2019 al 2023, direttore dell'Archivio di Stato del nostro capoluogo di provincia, prima di ricoprire l'identico ruolo in quello di Milano. “È la seconda volta che entro al Quirinale – racconta Leardi – La prima è stata in occasione di una visita turistica nel corso del corso-concorso. Ma non credevo di ritornarci per una simile occasione. È stato un vero onore ascoltare le parole del capo dello Stato, assieme a quelle del ministro Gennaro Sangiuliano. Una vera soddisfazione per il percorso di studio intrapreso finora”.

Numerosi i messaggi ricevuti a seguito della notizia del pieno riconoscimento. “Amici, parenti, conoscenti: in tanti erano orgogliosi del mio traguardo – sottolinea – Ho molto apprezzato anche i pensieri di alcuni colleghi del passato che mi hanno rivolto parole di vivo incoraggiamento e sostegno. Ne sono davvero fiero”.

Leardi, come molti altri, ha potuto ascoltare personalmente l'intervento del presidente Mattarella che, dopo aver rivolto un saluto ai chi era presente, ha così dichiarato: “Avete un compito di grande rilievo e impegnativo. Tutti i rami della pubblica amministrazione sono importanti in egual modo e misura ma non c'è dubbio che il vostro incarico ricopre un particolare fascino perchè riguarda l'anima del nostro paese. L'augurio è di mettere in esercizio le vostre capacità, verificate in concorso, e porle al servizio della Repubblica facendolo con accuratezza, grande rigore e tempestività”.

Parole di elogio anche quelle pronunciate dal ministro Sangiuliano: “Presento i nuovi dirigenti, donne e uomini di studio e competenze, professionisti di altissimo livello, capaci di coniugare il sapere specialistico con il patrimonio intellettuale e formativo che rende lustro alla cultura dell'Italia e alla massima istituzione dello Stato”.