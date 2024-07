Regolarità Turistica, nel week end la rievocazione della cronoscalata Occhieppo-Graglia

Cronoscalata Occhieppo-Graglia, gara di Regolarità Turistica e Giro Turistico per auto storiche e auto moderne, organizzata dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella.

L'edizione 2024

La gara, che è la seconda prova del Challenge di Regolarità Turistica di ACI Biella, si svolgerà principalmente nella giornata di sabato 6 luglio. "Le iscrizioni sono ancora aperte" spiega il Presidente della Scuderia, Filippo Vigna, "e chiuderanno a mezzanotte di oggi, martedì 2 luglio. Le verifiche e la consegna degli accrediti saranno al "Classic Garage" di viale Macallè 45, a Biella, e le faremo venerdì dalle 17 alle 20 e poi sabato, prima della partenza, dalle 7 alle 9". Molte sono le novità dell'edizione 2024, a cominciare dal luogo di partenza e arrivo dell'evento. "Non sarà più a Biella, come nelle precedenti edizioni, ma a Candelo, all'ombra del famosissimo Ricetto, nell'ampio "Parcheggio - Area Camper" che si trova a ridosso della struttura".

Il percorso del mattino

Le prime prove di precisione saranno proprio nelle "rue" del Ricetto (una novità assoluta, non solo di questo evento). Poi le vetture lasceranno Candelo e, attraversando la Baraggia, raggiungeranno la Spolina di Cossato e Mottalciata. A quel punto inizieranno la risalita verso nord che porterà tutti i partecipanti, dopo aver attraversato Castelletto Cervo e Cossato prima a Valdilana e poi in Valsessera (Pray, Coggiola e Portula). piazzale di Bielmonte, dove terminerà il primo settore della gara.

Il percorso del pomeriggio

Dopo la pausa pranzo, che sarà al Ristobar Al Maneggio di Bielmonte, i concorrenti affronteranno il secondo settore, che li porterà ad attraversare buona parte del Biellese occidentale. Da Bielmonte scenderanno infatti in Valle Cervo che percorreranno fino a Tollegno; poi svolteranno a destra per raggiungere Pollone e quindi Sordevolo e Occhieppo Superiore. Da qui, fino all'ingresso di Muzzano, affronteranno un tratto della storica "Cronoscalata" che dà il nome all'evento. A quel punto scenderanno a Occhieppo Inferiore e quindi, attraversando Mongrando, Borriana e Sandigliano ritorneranno a Candelo. La prova finale A Candelo, prima dell'arrivo tutti i concorrenti si sfideranno nella tradizionale “prova finale a eliminazione diretta” dell’evento. "E' sostanzialmente un giochino” spiega il Presidente "che ci siamo inventati alcuni anni or sono per dare ai cronometristi il tempo di calcolare le classifiche finali della gara. Una cosa semplice, che però piace a tutti, pubblico e partecipanti!". Le vetture partiranno a due a due e il concorrente che farà il percorso col tempo migliore (cioè quello più vicino al “tempo imposto”) eliminerà l’altro. A seguire si terranno le premiazioni e la conclusione dell’evento.

INFO SULLA GARA: cartine e altre informazioni sono disponibili nel sito www.scuderiagiovannibracco.it su Facebook nella pagina Scuderia Giovanni Bracco e su Instagram all’indirizzo @scuderiagiovannibracco