Amici Ospedale, da Roppolo a Biella: tutti in campo per la staffetta della generosità FOTO

Prosegue nel Biellese e anche oltre le Alpi la staffetta della generosità dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella.

Negli ultimi giorni di giugno, la staffetta si è spostata a Parigi, in occasione della Festa internazionale della musica, a " La butte aux cailles" dove i giovani del Conservatorio del Quartiere Latino hanno preso virtualmente il testimone da Biella. Poi il 29 giugno la staffetta è stata raccolta dal gruppo Alpini di Biella. Qui il presidente Marco Fulcheri ed il suo gruppo hanno accolto il presidente Leo Galligani e tutti i partecipanti alla cena alpina con un grande senso di ospitalità.

Inoltre gli Alpini hanno dato disponibilità anche per il futuro e offerto il loro contributo per l'alta tecnologia in ospedale. Domenica 30 giugno la Staffetta della solidarietà si e" spostata a Roppolo alla Festa della banda per i suoi 203 anni dalla fondazione.

I dirigenti hanno accolto la delegazione dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella e raccolto il cuore rosso che testimonia il passaggio della staffetta della generosità biellese. Anche la banda di Roppolo devolverà un contributo all'Associazione Amici dell'Ospedale a favore dell'alta Tecnologia nell'Ospedale di Biella