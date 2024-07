Lavori in corso a Roppolo, cambia la viabilità in centro

Cambia la viabilità all'interno del centro abitato di Roppolo. Fino alle 17 di oggi, 2 luglio, avranno luogo una serie di lavori di riposizionamento in quota di caditoie.

A darne notizia il Comune che avvisa la popolazione della chiusura al transito della Provinciale 418 (via Roma) dall’intersezione con la 419 (via Giacinto Massa) all’incrocio con via Lavatoio.