Lascia la tua impronta green, con Cosrab gli alunni imparano l'ecologia

Come ogni anno il Consorzio Co.s.r.a.b. – Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – intende proseguire la sua offerta di progetti didattici e formativi per gli alunni delle scuole biellesi. Giunto alla terza edizione, il progetto “Lascia la tua impronta green” prevede un incontro gratuito di 2 ore per ogni classe aderente.

Il progetto sarà rivolto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, con approfondimenti di vario grado in base al livello di crescita degli alunni. Per le scuole primarie un Educatore ambientale professionista, coinvolgerà gli allievi in un laboratorio ludico - didattico volto alla realizzazione di manufatti tessili, mentre per le secondarie di primo grado sono previsti momenti formativi frontali con l’ausilio di slides proiettate su LIM e materiali concreti quotidiani naturali e artificiali per animare una discussione sulla consapevolezza ecologica attuale.

La classe e gli insegnanti inoltre, verranno informati sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti: imballaggi multileggeri e altri rifiuti, contenitori Humana, nuove iniziative per i cittadini… ecofeste, etc. Ad ogni allievo verrà fornito un “vademecum” con idee e spunti per giovani ecologisti.

Per maggiori informazioni contattare il Consorzio.