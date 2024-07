Zimone, inizia il quarto mandato del sindaco Givonetti: vice sarà Palma

A Zimone, lo scorso venerdì 28 giugno, si è tenuto il primo consiglio guidato dal sindaco Piergiorgio Givonetti, confermato alle elezioni per il quarto mandato. Al giuramento del primo cittadino e la convalida degli eletti, sono stati nominati Loretta Palma come vicesindaco e Celestino Furno come assessore.

Inoltre, è stata votata la commissione elettorale composta da Daniela Givonetti (di Ermanno) e Davide Messina come membri effettivi della maggioranza e Carlo Siletti come effettivo della minoranza. Sono anche stati votati i membri supplenti, Fabio Sala e Daniela Givonetti (di Luciano) per la maggioranza, e Mario Schiapparelli per la minoranza.

Sono anche stati votati i membri della commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, Fabio Sala per la maggioranza e Mario Schiapparelli per la minoranza. Sono infine stati nominati i capi gruppo, Santa “Santina” Leonardi per la maggioranza e Carlo Siletti per la minoranza.