Ponderano, ecco il nuovo consiglio comunale del sindaco Locca: “Attenzione ai giovani e al benessere delle persone”

Anche a Ponderano si è insediato il consiglio comunale guidato dal sindaco Roberto Locca, confermato alla guida del paese nelle elezioni di giugno. All’ordine del giorno la convalida degli eletti, assieme alle linee programmatiche e la nomina dei membri di giunta: vicesindaco sarà Luca Pera, affiancato dagli assessori Monia Marchesini, Nadia Darù e Roberto Barbera. In maggioranza sono presenti Franco Colucci, Marco Vighini, Cinzia Gastaldello, Daniele Santaniello e Mauro Valenti.

Nel suo intervento Locca ha sottolineato la volontà di proseguire l'azione di governo degli ultimi 5 anni: “Nel nostro programma di mandato sono previsti numerosi interventi che porteranno Ponderano ad essere più moderno e fruibile dai nostri concittadini, oltre che a migliorarne gradevolmente l’aspetto. Particolare attenzione sarà rivolta al benessere della persona con particolare riguardo alla salute, nonché ai giovani del paese. Auspico ci sia la collaborazione di tutti i consiglieri, perché insieme, pur nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali assegnatici dagli elettori, si possano dare risposte adeguate alle richieste dei cittadini e alle sfide del tempo presente”.

In tale occasione, ha preso posto anche la minoranza della lista “Nuova Ponderano Merita”, formata da Marco Gardiolo, Carola Negro e Gianni Ferrari. A guidarla Marco Romano che, ha rivolto l’invito a lavorare in favore di tutta la cittadinanza, con uno sguardo attento verso i più fragili, sostenendo famiglie, giovani ed associazioni in una logica di leale collaborazione. Dopo un'analisi approfondita del voto, condizionato dall'astensionismo, Romano ha poi evidenziato come il risultato delle preferenze dei singoli candidati, pur ininfluente ai fini della determinazione del vincitore, ha largamente premiato i compenti di Nuova Ponderano Merita. Infine, il gruppo di Nuova Ponderano Merita ha evidenziato la volontà di realizzare un’opposizione costruttiva ma attenta in favore del paese.