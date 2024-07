Biella, eletto il nuovo Consiglio Direttivo di CTV

Giovedì 27 giugno, presso l’Angolo Hotel a Carisio, i Soci del Centro Territoriale per il Volontariato ETS riuniti in Assemblea hanno eletto i 12 nuovi Consiglieri di CTV – 6 in rappresentanza dell’area territoriale di Vercelli e 6 in rappresentanza di quella di Biella – che resteranno in carica per il prossimo triennio, impegnandosi a sostegno delle Associazioni del territorio e per promuovere la cultura del volontariato e la cittadinanza attiva.

I nuovi Consiglieri, si ritroveranno l’11 Luglio e assegneranno all’interno del neo eletto Direttivo le cariche di Presidente e di Vice Presidente. La partecipazione all’Assemblea è stata molto buona, sono intervenuti 77 Soci (tra presenza fisica e deleghe).

Ecco l’elenco dei nuovi Consiglieri eletti:

Rosanna Marinella Lentini – Mafalda-VocidiDonne ODV

Simona Ballarin – Gruppo di Volontariato Vincenziano S. G. Bosco di Verrone ODV

Fausta Gallo – AUSER Biella

Luca Biasetti – Arci Biella – Ivrea – Vercelli APS

Andrea Pistono – Associazione Scuola Aperta A.S.A. ODV

Bruno Carando – Associazione di Volontariato Forum Orticelli che fanno un Giardino ODV

Marcello Casalino – AIDO sezione Provinciale “Aldo Ozino Caligaris” OdV Vercelli

Felice Desiato – Nova Jerusalem ODV

Paola Insalata – Gruppo di Volontariato Vincenziano S. Giovanni ODV

Emanuele Cavallari – Fondazione Marazzato ETS

Riccardo Picchetti – Associazione Provinciale di Vercelli della LILT O.D.V. – ETS

Ettore Macchieraldo – Associazione Culturale Movimento Valledora ODV

In Assemblea, i soci hanno, inoltre, approvato il Bilancio e il Bilancio Sociale 2023 di CTV.