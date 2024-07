Calcio, conferme in casa Biellese: ecco Gila e Marra (foto di repertorio)

Arrivano nuove conferme in casa Biellese. la società laniera rende noto della conferma di Davide Gila (che resta ancora sotto vincolo dopo gli ultimi emendamenti) e di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Emanuele Marra per la stagione 2024/25.