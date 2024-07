Orti urbani: a Biella Chiavazza verranno assegnati a 11 persone in lista di attesa

A distanza di anni da quando sono nati, a Biella la richiesta di orti urbani è sempre importante.

Sono gli antichi “orti di guerra”, nati per la scarsità di cibo a cavallo del secondo conflitto mondiale, poi via via abbandonati grazie alla ripresa economica e industriale e che adesso si chiamano semplicemente “orti urbani”. Sono terreni che il Comune mette a disposizione a chi ne fa richiesta senza pagare nulla, come previsto dal regolamento approvato in Consiglio comunale a febbraio del 2015.

A Chiavazza, Regione Croce, ce ne sono in tutto 36. Da aprile a oggi se ne sono resi disponibili 8. In particolare 2 i cui contratti sono decaduti, 3 sono stati restituiti per trasferimento di residenza degli assegnatari e per irreperibilità, e altri 3 sono stati restituiti. Ed ecco che il Comune ha già pronta una graduatoria di 11 persone che sono in lista di attesa.

In questi giorni l'ente l'ha pubblicata e provvederà a contattare ciascun interessato per capire come e quando procedere all'assegnazione.