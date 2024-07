Roppolo futura: "Le scuole come prima priorità"

Il 29 giugno, in una sala consiliare gremitissima, si è svolto il primo Consiglio Comunale di Roppolo.

"Il solo effetto della ripresa d'interesse per le attività del Comune, generato dalla campagna elettorale, è estremamente positivo" ha dichiarato Ettore Macchieraldo, capogruppo della minoranza del Comune di Roppolo, "l'altissima partecipazione dei cittadini del paese alle votazioni e la sala piena lo testimoniano."

Il giorno stesso era stato pubblicato sui canali social di Roppolo Futura un breve video che pone la questione delle scuole di Viverone e Roppolo come la priorità da affrontare.

Dopo tre anni di lavori, in contemporanea con l'attività didattica, la Primaria di Viverone è in forte difficoltà: allo scarso numero di iscritti, determinato dal calo di natalità, si sono aggiunti diversi ritiri e spostamenti in altre scuole degli alunni.

"E' urgente che si intervenga anche come amministrazioni di Viverone e Roppolo per dare un segnale chiaro di interesse e presa in carico della situazione, finalizzato a determinare delle proposte chiare e fattive già operative alla ripresa delle attività scolastiche di settembre" dicono con determinazione i tre consiglieri di minoranza del piccolo Comune della bassa Serra.

"Anche la Scuola d'Infanzia di Roppolo necessità di interventi urgenti. È stato tagliato, in quanto gravemente malato, lo storico albero al centro del giardino. E' necessario trovare una soluzione per garantire una zona d'ombra per il benessere dei bambini e, in generale, ridare a quello spazio didattico un aspetto e delle funzionalità più consone." spiegano da Roppolo Futura.