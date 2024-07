Seconda edizione dello SkyClimb Mezzalama, molti i biellesi alla partenza VIDEO

SkyClimb Mezzalama, un nome che evoca la famosissima gara di sci alpinismo oggi in versione SkyClimb e Vertical. Gli alpinisti hanno preso il via alle sette di mattina e hanno seguito il classico percorso che prevede la salita al rifugio Mezzalama, passando per il Lago Blu, per poi procedere fino al Rifugio Guide d’Ayas (3.400 m) rispettando il cancello orario di 3 ore dalla partenza. Dopo un cambio di attrezzatura gli atleti hanno affrontato l’ascesa al Castore sulla parete ovest, per poi continuare e percorrere tutta la cresta est fino al Rifu6gio Quintino Sella al Felik (3.585 m). Tolti i ramponi hanno concluso la discesa fino a Saint-Jacques passando per il Colle Bettaforca ed il villaggio di Rés. 25 i km di percorso per un dislivello di 2533 metri. La gara è stata vinta dalla coppia Taddei-Boffelli, i biellesi presenti si sono così classificati 12 posto per Comerro-Arnodo 12esim, 18 Pignacchino-Machetto, 38 Rocchi-Rocchi, 39 Serra-Landi, 40 Pizzato-Passare, 55 Tonino-Robiolio, 60 Carelli-FRanzoso 62 Gregoul-Piccolo, 64 De Colle-Mercandino, 68 Vineis-Delleani, 69 Robiolio-Longini, 71 Comello-Busca. La Vertical, più breve, solo nove chilometri ma con un dislivello di 1730 metri è stata vinta da Andrea Goret, il biellese Luigi Nicoletto è arrivato 82esimo.