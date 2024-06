Rimandata al 15 settembre la camminata gastronomica a Villa del Bosco

Doveva essere una domenica mattina in cui degustare i prodotti tipici del territorio una camminata eno-gastronomica in cui i piatti forti erano il risotto al Bramaterra e la toma e il Gongorzola con la marmellata. Gli organizzatori però non se la sono sentita di rischiare viste le condizioni del tempo previsto e così hanno posticipato l’evento al prossimo 15 settembre con stessa tipologia e menù. Una manifestazione che aveva visto l’adesione di una settantina di partecipanti proprio per la qualità della proposta. Poco male solo un arrivederci anche se rimane il rammarico da parte degli organizzatori per la giornata odierna persa