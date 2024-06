“Io e il mio amico Dante - L’attualità del pensiero cristiano, sociale e politico di Dante“. Questo il titolo della conferenza che vedrà come relatore il docente Stefano Ceffa.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la “Associazione amici di San Nicola”, in programma il prossimo 10 luglio, dalle 18.30 alle 20, nella chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato, a Biella. Seguirà aperitivo, offerto dall’associazione amici di San Nicola.