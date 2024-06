La situazione in Valle d'Aosta

Il Bollettino di aggiornamento della situazione idrogeologica e idraulica riferisce che la Dora Baltea dopo locali esondazioni a Nus e Bard ha propri livelli idraulici in diminuzione, attualmente sono ancora leggermente superiori alla prima soglia di allerta ma il livello di criticità idraulica si sta avvicinando ad ordinario (Codice Giallo). Permane il livello di criticità idrogeologica ordinaria (codice giallo) su tutto il territorio regionale. Particolarmente colpita da dissesti l’intera valle di Cogne, con colate detritiche su diverse aste secondarie e esondazioni diffuse degli affluenti della Grand Eyvia. Ci sono state esondazioni anche del torrente Marmore nel comune di Valtournenche e una colata detritica sulla strada regionale n 5 della val d’Ayas km 5 località Magneaz.

Le previsioni meteo indicano nuvolosità residua al mattino in parziale diradamento con schiarite in estensione e attività cumuliforme pomeridiana associata a possibili locali rovesci, generalmente di debole intensità e più probabili sui rilievi e sul settore sud-orientale con il rischio limitato di qualche isolato temporale.

Rispetto a quanto già comunicato nella mattinata di oggi le novità riguardano le operazioni di trasporto aereo di circa 300 persone dalla valle di Cogne (100 da Cogne e 200 da Valnontey) ad Aymavilles per cui stanno operando quattro elicotteri, di cui tre della Protezione civile regionale e uno del Soccorso alpino della guardia di finanza a cui si è aggiunto l'elicottero del CNVVF nel pomeriggio

Inoltre, la Protezione civile regionale sta predisponendo il Decreto di calamità cui seguirà la richiesta al Dipartimento nazionale Protezione Civile per il supporto

“In queste ore - ha spiegato il Presidente della Regione, Renzo Testolin (nella foto) - ci stiamo concentrando soprattutto sull’accessibilità della valle di Cogne che esige interventi importanti che non potranno essere risolti nel breve periodo cosi come sui servizi e i bisogni della comunità che è isolata dalle strade interrotte, ma l'attenzione è alta anche sugli ingenti danni a Breuil-Cervinia e sul ripristino della viabilità in bassa Valle. Agli amministratori locali di tutti i comuni coinvolti abbiamo chiesto di iniziare a conteggiare i danni per giungere nei prossimi giorni a una stima complessiva. Nel pomeriggio si riunirà la Giunta regionale per una prima ricognizione di tutte le problematiche.

Questa emergenza sta mettendo alla prova la Valle d’Aosta, ma ha fatto emergere lo spirito di comunità, il senso del dovere e la grande professionalità di tutte le strutture impegnate senza interruzione da ieri: professionisti, volontari e amministratori pubblici che voglio ringraziare per il loro lavoro ed il loro impegno”.