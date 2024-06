Borriana, il Comune cerca volontari per il Pre Scuola

Anche il prossimo anno scolastico il Comune di Borriana propone il progetto Pre Scuola per dare un servizio ai genitori dei bambini della scuola primaria che, per esigenze lavorative, devono portare a scuola i figli in orario pre scolastico.

Il servizio si svolgerà dalle 7:30 alle 7:55 dal lunedì al venerdì.

"E' impostiate trovare volontari per mantenere questo servizio essenziale richiestissimo da anni,- dice il Vice Sindaco Linda Rodani e soprattutto gratuito proprio grazie ai volontari. Non vogliamo trovarci costretti a metterlo a pagamento. L’anno scorso i volontari sono stati due, quest’anno speriamo di aumentare il numero in modo che possano darsi il cambio. La necessità è di avere quattro persone per coprire l’intera settimana".

"A svolgere tale servizio, come negli anni precedenti, - spiega il Vice Sindaco -collabora anche il Sindaco. Si tratta di un’idea che vede la partecipazione attiva dei cittadini che vogliono mettersi in gioco dedicando mezzora a settimana ai bambini della nostra scuola”.

Gli interessati devono presentare domanda entro il 31 agosto, accedendo con SPID allo sportello online del Comune, oppure recandosi personalmente presso gli uffici.

Informazioni contattando Pier Antonio Rasolo (015446104), oppure il Vice Sindaco Linda Rodani (3345846955)