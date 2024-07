Ciclismo, Tour de France a Torino: domani è il gran giorno

Domani la Grand Boucle farà tappa a Torino. L’evento sportivo con uno dei più grandi impatti mediatici, il Tour de France, sarà in terrà piemontese. Non passa dalla provincia di Biella ma i tantissimi amanti delle due ruote senza motore saranno nella peggiore delle ipotesi incollati al video per vedere la corsa francese arrivare ne capoluogo piemontese. Si tratta di un evento più unico che raro quello della corsa internazionale che rende omaggio ai grandi campioni del passato tra Coppi e Pantani.

Un riconoscimento per chi ha vestito la maglia gialla simbolo del potere. Un evento mediatico persino superiore al Giro d’Italia, di cui Oropa ha beneficiato anche nel recentissimo passato, e che avrà per la nostra Regione un ritorno di immagine quanto mai utile. Nella gustosa anteprima di presentazione tenutasi a Firenze poi Biella è stata ben rappresentata da Marisol Castellanos