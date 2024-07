Maltempo, Presidente Fontana: vicini a popolazioni colpite, grazie a soccorritori

"In queste ore difficili rivolgo il mio pensiero alle comunità e ai sindaci dei territori del nord-ovest gravemente colpiti dal maltempo. Un immenso grazie a vigili del fuoco, Protezione civile, operatori e volontari intervenuti per salvare vite, affrontando situazioni di notevole complessità. La mia solidarietà va a tutte le persone coinvolte, in particolar modo a chi ha dovuto lasciare le proprie case, ha subito danni e sta vivendo pesanti disagi".