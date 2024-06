Gli Alpini di Ponderano in festa ricordano la vecchia sezione FOTO e VIDEO

Novant'anni di una sezione sono un bel traguardo e la sezione degli Alpini di Ponderano ha voluto ricordarlo nella serata di sabato 29 giugno, scoprendo una targa commemorativa in quella che fu la vecchia sede operativa del gruppo dal 1972 al 2004. Tutto il Gruppo presente per l’occasione con il supporto della Fanfare degli Alpini di Pralungo ha potuto così celebrare l’affissione di una targa celebrativa in piazza Garibaldi. In rappresentanza del Comune Luca Pera con la benedizione di Don Andrea Crevola. Il folto gruppo di presenti si è poi spostato nella vicina chiesa di San Lorenzo dove la Fanfara ha allietato i presenti con un concerto sulle più note arie degli Alpini. Presente sull’altare il simbolo dell’adunata 2025: la Stecca.