Castelletto Cervo, raccolta firme per moderare la velocità sulla provinciale. Fasano e Martinello della minoranza - Foto archivio newsbiella.it

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi giorni il nostro gruppo consiliare ha depositato in comune ed inviato al prefetto di biella la raccolta firme per la velocità sulla provinciale 313.

Purtroppo il problema è esistente da tantissimi anni e nessuno mai ha preso in considerazione una minima soluzione; da alcuni anni abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni sul passaggio di vetture e moto che hanno scambiato la strada per un circuito.

Abbiamo voluto dare voce a tutte le persone che sono stanche di aver paura di uscire dalle strade secondarie per immettersi nella provinciale. Vogliamo ringraziare sentitamente i nostri concittadini, ben oltre 100 persone hanno chiesto di poter firmare questa richiesta.

Saranno gli organi competenti a trovare la soluzione, noi siamo a disposizione per proposte e consigli.

Rinnoviamo ancora una volta l'invito nel cercarci ed esporrei problemi del nostro paese e ringraziamo per la stima e la fiducia che in questi anni è stata dimostrata."