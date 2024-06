Grande partecipazione alla Staffetta Gaglianico nel Cuore, 200 km da percorrere in compagnia FOTO e VIDEO

Grande partecipazione alla Staffetta Gaglianico nel Cuore, 200 km da percorrere in compagnia (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Grande partecipazione questa mattina per l'edizione 2024 della Staffetta Gaglianico nel Cuore. Una tradizione sportiva che unisce la passione per la corsa con l'amore per il proprio paese e il desiderio di stare insieme, oltre a (ri)scoprire le bellezze della nostra provincia.

La partenza ha avuto luogo all'esterno del Municipio, alla presenza del sindaco Paolo Maggia e dei rappresentanti delle associazioni locali. A muovere i primi passi don Paolo e don Mario. Il primo è partito poco fa, poi passerà il testimone a don Mario.

L'arrivo è previsto per domani, domenica 30 giugno, alle 12, in occasione della festa patronale di San Pietro. 200 i chilometri percorsi per un tour che abbraccerà diversi paesi della provincia.