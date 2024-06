50 runners “ Su e giù par an Vei”, 1° al traguardo Terragnolo e Torello Viera FOTO

50 runners hanno preso parte all'11° edizione di “Su e giù par an Vei”, gara podistica non competitiva, organizzata dalla Pro Loco di Veglio, in collaborazione con la Pietro Micca Biella-Running.

I partecipanti, visibilmente soddisfatti, hanno affrontato un percorso di 6 chilometri estremamente suggestivo e ben segnalato che alternava strade delle frazioni con angoli di boschi. Alla fine, sono arrivati primi al traguardo Simone Terragnolo e Alessia Torello Viera.