Ieri sera, venerdì 28 giugno, una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Novara è intervenuta a Trecate per un incidente stradale.

Nell'incidente, un uomo è rimasto gravemente ferito. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari per l'estrazione dei feriti e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Trecate. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.