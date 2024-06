Lutto a Cossato per la morte di Giuseppe Menegaldo, aveva 66 anni. A darne il triste annuncio la moglie, assieme ai figli, ai parenti e agli amici tutti. Per sua espressa volontà, come riportato dall'Impresa Funebre Minero, i funerali avranno luogo in forma civile a Cossato alle 16.15 di lunedì 1° luglio nel piazzale del cimitero.