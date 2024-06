Obiettivo Sabato a Sagliano Micca: scorci culturali e un tuffo nella storia.

Ci mancava Sagliano Micca alle nostre gallerie dei luoghi biellesi, quindi, questo sabato, abbiamo deciso di dedicare la mattinata per recarci in paese. Come sempre abbiamo scovato angoli e luoghi interessanti.

Sagliano Micca conserva integri i caratteri dell’architettura tradizionale e i segni di un’evoluzione civile rafforzatisi nel tempo, lungo la strada maestra che ha accentuato il senso di appartenenza alla comunità della popolazione originaria.

Tra i saglianesi che hanno impresso un segno nella storia, il più noto è senza dubbio Pietro Micca (1677-1706), minatore ed eroe della difesa di Torino contro i francesi, che sacrificò la propria giovanissima vita per salvare la città; a ricordo dell’illustre e valoroso concittadino, Sagliano aggiunse al proprio nome quello di Micca. E oggi, lungo la via principale del paese, sorge ancora la sua modesta casa, con le molte lapidi murate che ricordano alcune sue ricorrenze commemorative e le visite ufficiali di personaggi illustri dell’Ottocento. Tra le chiese spicca l’Oratorio della SS. Trinità, sorge vicino al “Ponte della Trinità” alla confluenza del Torrente Moresca nel Cervo. Il piccolo edificio, a pianta ottagonale, venne eretto all’inizio del XVIII sec. incorporando una cinquecentesca cappella. Nell’interno si può ammirare un paliotto di legno intarsiato, con tre pannelli rappresentanti: l’ascensione, Cristo morto e la Pentecoste, opera di Carlo Gaspare Serpentiero (1716).

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-cervo/nggallery/album/sagliano-micca

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 14-24; f2.8; 1/1000 sec. F5 ISO 200

Apertura Zoom 24 mm