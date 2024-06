100 anni per Sandra, gli auguri del comune di Crevacuore (foto dalla pagina Facebook di Comune di Crevacuore)

Comunità di Crevacuore in festa per i 100 anni di Sandra Bassotto. A darne notizia il Comune sui propri canali social: “Questa splendida signora ci ha ospitato presso la propria abitazione per festeggiare il suo centesimo compleanno. A nome di tutta l’amministrazione rinnoviamo gli straordinari auguri”.