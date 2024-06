Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 29 e domenica 30 giugno 2024.

Il rialzo termico degli ultimi giorni ha fatto ben sperare ma, nonostante il nuovo arrivo, la pioggia non si placa…

Rispetto alle settimane precedenti, secondo 3Bmeteo, le massime aumenteranno notevolmente, raggiungendo picchi di 29° C, mentre le minime non saranno inferiori ai 19° C.

L’alta pressione che attanagliava l’intera regione lascerà spazio a un calo significativo ma, con esso, l’aria umida avrà la possibilità di infiltrarsi, favorendo la formazione di nubi, in particolare nelle ore serali.

Sabato 29

Oggi il cielo in prevalenza poco nuvoloso accoglierà, nel pomeriggio, grosse nubi che in serata si trasformeranno in rovesci temporaleschi. La temperatura varierà dai 22 ai 29 °C e i venti saranno deboli per tutto il giorno.

Domenica 30

Nubi in aumento progressivo nella giornata di domani: deboli piogge che cresceranno nel pomeriggio (previsti 3 mm). Le temperature varieranno dai 19 ai 26°C e i venti si attesteranno deboli.