La bandiera della Croce Rossa sventola fiera sul Monte Castore. È successo ieri, 28 giugno, ad opera di 4 membri del comitato di Biella.

“In alto, tutti noi volontari desideriamo ed agiamo perché la nostra Croce Rossa sia in alto, in alto nei valori, in alto nel servizio alle comunità, in alto per il bene comune – si legge nel post della CRI di Biella - Ieri, 4 di noi, in rappresentanza di tutti, hanno fatto sventolare con orgoglio la nostra bandiera...in alto. Grazie ragazzi”.