Nuova proposta per il fine settimana con eBike Biella: direzione Monte Marca, FOTO

Certi giorni parti scegliendo a caso la direzione (tanto il biellese è bello dappertutto), scopri che hai azzeccato quella più adatta a te ed alla giornata.

Andiamo al Monte Marca (Bielmonte)? Ma si andiamo al Monte Marca. Optiamo per un tracciato piuttosto diretto almeno nella prima parte: Chiavazza, Pavignano, Colma di Andorno.

I sentieri sono umidi e ben tenuti. Sosta di rito al Quadretto quindi direzione Casto per la via più diretta (e ripida).

Arrivati al tragliafuoco scegliamo un accesso alla sommità, inedito per noi, che si rivela uno spettacolare percorso a tratti parecchio impegnativo. Scesi dal Casto verso Pratetto, occorre prestare molta attenzione sul breve tratto di strada asfaltata a parecchi cani: 3 maremmani che ci comunicano semplicemente di stare lontani dalle loro mucche.... ed altri tre cani di cascina (legati) che si incitano tra loro con l'intento di spaventarci un po'..Proseguiamo in direzione nord est ed in breve siamo al Bocchetto.

Le nubi si addensano intorno a noi e, come al solito in questo periodo, il cielo si prepara a lavarci per bene. Per fortuna questa volta ci grazierà bagnandoci appena un po' durante la discesa.

Dal Bocchetto raggiungiamo il lago artificiale dietro Bielmonte, quindi risaliamo la pista del Cerchio (questa volta abbiamo controllato: la pendenza registrata è 30%... non male davvero).

Finalmente sosta al Monte Marca prima di iniziare il rientro.

La prima parte della discesa è lungo la pista della Buca fino a piazzale 2 poi proseguiamo in direzione ovest attraversando il parcheggio e ci infiliamo in uno dei sentieri più tecnici e spaccati del biellese, che si conclude al Bocchetto.