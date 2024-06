A Biella un viaggio nel passato: il mercatino dell'antiquariato compie 37 anni.

Il mercatino è aperto a tutti, in particolare per coloro che sono appassionati di oggetti di altri tempi. L’evento è stato organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella-Riva e si terrà presso Piazza S. Giovanni Bosco e dintorni, dalle 8:00 fino alle 19:00.

Gli eventi organizzati dall’Ente Manifestazioni Biella-Riva non terminano qui. Infatti, il 5-6-7 luglio, per le vie e le piazze di Riva, si terrà l’11° edizione della Street Art Riva Festival, a partire dalle 19:00, orario in cui ci sarà l’apericena in Piazza del Monte. Dalle ore 20:30, inizieranno gli spettacoli degli artisti di strada.